Bu illere mevsimin ilk karı yağdı

Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösteriyor.

Balıkesir ve Manisa'da düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte yaklaşık 2 gündür devam eden sağanak yağış, şehrin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar yağışı otomobillerin üstünü kapladı.

Manisa'nın Demirci, Soma , Selendi ve Gördes ilçelerine akşam saatlerinde mevsimin ilk karı düştü.

İlçelerde kar yağışı, yaklaşık 3 santim civarına ulaştı.

Demirci -Simav karayolunda kar nedeniyle bir tırın kayması sonucu tıkanan ulaşım bir süre tek şeritten verildi.

Vatandaşlar ilk karın tadını çıkardı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı vatandaşlar ise yılın ilk kar yağışının keyfini çıkardı.

Akşam saatlerinde bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde başlayan yılın ilk kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığı Kocayayla mevkisinde 5 santimetreye ulaştı.

Kaynak: TRT Haber