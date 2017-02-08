  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bu illerde sis ve buzlanmaya dikkat!

Bu illerde sis ve buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji, Doğu Anadolu'da havanın parçalı bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği uyarısında bulundu.

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Bu illerde sis ve buzlanmaya dikkat!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20, Ardahan'da 19, Iğdır'da 15, Erzurum'da 11, Ağrı'da 8, Erzincan'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 8, Erzincan'da 7, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Kars ve Erzurum'da 2, Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 76, Erzurum'da 42, Kars'ta 28, Tunceli'de 21, Ardahan'da 19, Iğdır'da 11 santimetre ölçüldü.

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, hava tahmini, doğu anadolu
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