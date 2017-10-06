  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.601
    EURO 4.209
  • BIST 103798.22
    ALTIN 146.833
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bu illerde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Bu illerde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bu illerde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 4, Kars'ta sıfırın altında 3, Erzurum ve Ağrı'da sıfırın altında 1, Erzincan'da 1, Iğdır'da 3 ve Tunceli'de 11 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 25, Erzincan'da 22, Iğdır'da 20, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars ve Ardahan'da 16 derece olması öngörülüyor.

Etiketler: hava sıcaklığı, Doğu Anadolu Bölgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER