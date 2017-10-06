Bu illerde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 4, Kars'ta sıfırın altında 3, Erzurum ve Ağrı'da sıfırın altında 1, Erzincan'da 1, Iğdır'da 3 ve Tunceli'de 11 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 25, Erzincan'da 22, Iğdır'da 20, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Kars ve Ardahan'da 16 derece olması öngörülüyor.