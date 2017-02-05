Bu illerde sağanak, don ve buzlanmaya dikkat!

Batı Akdeniz için sağanak, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. İç kesimler yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece saatlerinde ise iç kesimlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olayı görülecek.

Gece, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilen bölgede, rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Denizlerde ise rüzgar güney, akşam saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden 2 ila 4, Kaş-Kumluca arasında öğleden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği, 0.5 ila 2.0 m civarında olacak. Havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçmesi bekleniyor.

İç kesimlerde, gündüz saatlerinde kar erimelerinden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.