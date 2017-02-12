Bu illerde fırtına ve zirai dona dikkat!

Meteoroloji, Antalya ve Muğla için zirai don, Batı Akdeniz ve Antalya Körfezi için ise fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatıdan esen rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması, Batı Akdeniz ve Antalya Körfezi'nde 6 ila 8 kuvvetindeki fırtınanın saatteki hızının 50-75 kilometreyi bulması bekleniyor. Fırtına, 14 Şubat Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek. Ege Denizi'nde de kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın, bugün etkisini artırması ve saatteki hızının 75 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

Öte yandan, Antalya ve Muğla'da bu geceden itibaren sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde de kuvvetli don olayı görüleceği, gece sıcaklıkların eksi 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.