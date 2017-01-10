Bu illerde don ve buzlanmaya dikkat

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ile don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Minimum sıcaklıklarda 1-3 derecelik düşüş, maksimum sıcaklıklarda ise önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın Adıyaman'da kuzey, Elazığ'da doğudan orta, diğer illerde ise değişik yönlerden hafif, ara ara orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bunların yanı sıra sis ve pus nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Öte yandan, Malatya'da kar yağışı nedeniyle 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kuluncak'ta 13, Pütürge'de 13, Hekimhan'da 13, Arapgir'de 10, Akçadağ'da 9, Darende'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Arguvan'da 3, Doğanşehir'de 3, Kale'de 3 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 31 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.