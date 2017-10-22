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Bu illerde buzlanma ve don bekleniyor!

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken bölgede buzlanma, don olayı ve pus bekleniyor.

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Bu illerde buzlanma ve don bekleniyor!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don ve yer yer pus beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Iğdır ve Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars, Ardahan ve Ağrı'da 3'er derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı da Tunceli'de 23, Iğdır ve Erzincan'da 21, Kars ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 16 ve Ardahan'da 15 derece olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: doğu anadolu, Doğu Anadolu hava sıcaklığı, buzlanma, don
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