Bu hafta 26 ilde 46 FETÖ/PDY davası görüldü

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çeşitli soruşturmalarda kurduğu kumpaslara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bu hafta Türkiye genelindeki 26 ilde 46 dava görüldü.

İstanbul'da 20-24 Şubat tarihleri arasında ''Islak imzada kumpas'', ''25 Aralık darbeye teşebbüs'' ve ''Futbolda şike kumpası'' davaları görülürken, İstanbul ''ana darbe soruşturması'' ile ''İTÜ'deki akademik yapılanma'' iddianameleri hazırlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Ankara'daki soruşturmalar kapsamında açılan davalardan ikisi bu hafta görüldü.

Bunun yanı sıra FETÖ/PDY'ye yönelik yurt genelinde sürdürülen soruşturmaların ardından açılan davalarda 20-24 Şubat'ta Kırıkkale ve Kocaeli'de dörder, Kayseri'de 3, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu ve Samsun'da ikişer, Bayburt, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İzmir, Kırklareli, Konya, Muğla, Ordu, Rize, Sivas ve Yozgat'ta ise birer dava görülmeye başlandı.

'Islak imzada kumpas'' davası

FETÖ'nün CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek "kumpas" kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı olan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce'nin de bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanığın İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, İnce'nin de aralarında olduğu bir kısım sanıklar savunma yaptı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, müştekilerden Dursun Çiçek'in müdahillik talebini, suçtan zarar görme ihtimaline karşı kabul ederken, diğer müşteki İlker Başbuğ'un bu yöndeki talebini reddetti. Müştekilerden Serdar Öztürk'ün beyanı alınmadığından bu taleple ilgili bir sonraki duruşmada karar verilmesi hükme bağlandı.

Mahkeme heyeti, ara kararında, tutuklu sanıklar İsmail Çakır, Lokman Başer, Özlem Karslı, Kemal Çakır, Nazmiye Aktaş, Ali Arabacı, Hakan Kaymak, Ahmet Mesut Dudu, İbrahim Savaş Uğurlu ve Ahmet Bülent Özata'nın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 8-9-10 Mayıs'a erteledi.

İddianamede, tüm sanıkların ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercu¨manlık yapma'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

''25 Aralık darbeye teşebbüs" davası

FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla, firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi.

Davada, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına hükmedilirken, tutuksuz sanıklar Emre Civan, Ercan Taş, İsmail Sarı, Mehmet Sait Sevinç, Raif Bektaş, Sinan Sağyalavaç ve Ufuk Sağdıç hakkında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ''ByLock'' kullandıklarının bildirilmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Duruşma 25-26-27 Nisan'a erteledi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu "müşteki" olarak yer alırken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında olduğu 67 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis, iki polis sanığın da 52 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

''Futbolda şike kumpası'' davası

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurdukları iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 15'i tutuklu 108 sanık, bu hafta Silivri'de hakim karşısına çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bu davanın tutuklu 15 sanığı ile başka suçtan tutuklu eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve gazeteci Mehmet Baransu'nun da aralarında bulunduğu 6 sanık katıldı.

Başka suçtan tutuklu Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Baransu, Ramazan Haktan Helvacı ve Yalçın Çilbiroğlu, savunmalarını hazırlayamadıklarını ifade etti. Mahkeme heyeti de bunun üzerine tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına karar verdi. Duruşmalarda, biri tutuklu 12 sanık savunmasını yaptı.

Davanın son oturumunda ise müşteki Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, hem kulübü hem de şahsı adına davacı olduğunu belirterek, müdahillik talebinde bulundu. Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebi bulunduğunu söyledi.

Tutuklu sanıklardan Lokman Yanık’ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin katılma talebinin reddine, gerçek kişilerin katılma taleplerinin ise kabulüne karar verdi.

Duruşma 22 Mayıs’a ertelendi.

Ceza istemleri

İddianamede, Fetullah Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat Yıldırım, Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 108 sanığın 35 ila 85 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

"Ana darbe soruşturması" tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ''ana darbe soruşturması" da tamamlandı. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general, 17 subay olmak üzere 9'u firari 15'i tutuklu 24 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Gülen ile "Yurtta Sulh Konseyi'' İstanbul yapılanmasında yer alan Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyu¨p Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer 13 şüpheli hakkında da en az üçer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapisle 10 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onaylının ardından 72 klasör evrakla İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İTÜ'deki akademik yapılanma iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün İTÜ'deki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 22'si tutuklu, 3'ü yakalama kararıyla aranan 35 şüpheli hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Dava, 15 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görülecek.

Ankara'da iki duruşma

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kritik yerlerden birisi Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) yaşananlar ile cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in nasıl şehit edildiği, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada gözler önüne serildi.

Şehit Halisdemir'in doğum günü 20 Şubat'tan bir gün sonra başlayan ve 3 gün süren duruşmalarda, 15 Temmuz gecesi cuntacı general Terzi ile Diyarbakır'dan gelen ÖKK özel timine mensup 18 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonunda, Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin karşısında, Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir de bulundu. Olayların anlatıldığı savunmalarda zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Hatice Halisdemir, tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu'nun başkanlığındaki heyetin yaptığı yargılamanın ilk günü iddia makamında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yer aldı. Duruşmanın sabahki bölümüne katılan Kocaman, verilen öğle arasının ardından yerini Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga'ya bıraktı.

Diyarbakır'daki ÖKK üssünden, verilen alarm üzerine Ankara'ya hareket etmeleri emrinin geldiğini, darbeden bahsedilmediğini savunan sanıklar, Terzi'nin cuntacı olduğunu öğrendikten sonra darbeyi önlemek için faaliyette bulunduklarını iddia etti.

Zekai Aksakallı tanık olarak dinlenecek

Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davaya, 20 Mart'ta devam edilecek. Son duruşmada tanık olarak dinlenmelerine karar verilen Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz ve Yüzbaşı Volkan Vural Bal'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler gelecek duruşmada tanıklık yapacak.

Mahkeme heyeti, sanıkların kimlik bilgileri ve cep telefonlarından yararlanılarak, "ByLock" kullanıcısı olup olmadıklarının anlaşılması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına da karar verdi.

Davada, 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kasırga'nın alıkonulması

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi kampüsü içindeki mahkeme salonunda görülen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına yönelik 27 sanığın yargılandığı davada da sanık savunmaları tamamlandı.

Sanıklardan eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun firari olduğu davada, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Lojistik Destek Komutanlığı Ulaştırma Birliğinde er olarak vatani görevlerini yaptığı belirtilen sanıklar Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verildi.

Kasırga'nın "müşteki" olduğu davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28. Mekanize Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin sanık olarak yer alıyor.

Eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl altışar aydan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Barış ve Kalyoncu, bu davada, yalnızca FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Bu sanıklar hakkında "darbe" suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ankara ve İstanbul dışında 24 ilde toplam 37 dava

Ankara ve İstanbul dışında bu hafta yurt genelinde görülmeye başlanan davalar şöyle:

Suikast girişimi davası

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, mahkeme salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda başlandı.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın ilk duruşmasında, 2 numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş, 3 numaralı sanık Şükrü Seymen ile aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 12 sanık dinlendi.

Duruşmada sanıkların büyük bölümü, emniyette ve savcılıkta verdikleri ifadelerle çelişkili beyanlarda bulundu.

28 Şubat Salı gününe kadar ara verilen duruşmaya, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaverlerinden Ali Yazıcı, MAK ekibi ve helikopter pilotlarının da yer aldığı 32 sanığı dinlemek üzere devam edilecek. 4 gün süren ilk duruşmada Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan Elçi, Özay Cödel, Haldun Gülmez, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Murat Köse, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas olmak üzere toplam 12 sanık savunma yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları ile öğretmenlerden oluşan 5'i tutuklu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bursa

Bursa'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın ilk duruşması Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, dönemin Jandarma Garnizon Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık ile 5 komutanın daha tanık sıfatıyla çağrılmasına, tutuksuz sanık Bilal D'nin savunmasını bir sonraki duruşmada yapmasına, ayrıca tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Denizli

Denizli'de vatandaşlardan ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere toplanan "himmet ve kurban paralarıyla" kesilen kurbanların etlerini kamu kurumlarına satarak gelir gösteren, etlerin fazlasını sucuk fabrikasına gönderen yemek şirketlerine yönelik 18'i tutuklu 30 sanık hakkında açılan davanın duruşması da bu hafta başladı.

Elazığ

Elazığ'da aralarında eski 2. sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcısı ve polislerin bulunduğu tutuklu 15 sanığın yargılanmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık K.Y'nin tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Erzurum

Erzurum'da örgüt üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık eski öğretmen Bilgihan Aksan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Erzurum'daki bir diğer davada, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddia edilen 4 avukatın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Eskişehir

Eskişehir'de darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski emniyet müdürleri Mustafa Özefe ile Mustafa Ormancı hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'deki bir diğer davada ise örgütün Anadolu Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 20'si tutuklu 24 sanık hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklu sanıklardan Murat Baykal'ı adli kontrol şartıyla tahliye eden mahkeme heyeti, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gaziantep

Gaziantep'te KHK kapsamında kapatılan özel okulların yöneticisi 11 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 8 tutukludan 3'ünün adli kontrol kararıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.

İzmir

İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 14 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu 4 sanıktan birini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bir diğer davada ise 6 sanıktan 5'inin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kayseri

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün, Kayseri'de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan Ali Üstünel'in yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Kayseri'de haklarında ayrı ayrı dava açılan 20 eski polisin yargılanmalarına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 17'sini tahliye ederken, 3'ünün tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 3 avukatın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.B'nin tutuklanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan 3 ayrı davada 3'ü tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına başlandı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 81 şüphelinin, "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kocaeli

Kocaeli'de örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen 16'sı tutuklu 24 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 16 tutukludan 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İzmit'te kapatılan bir kolejde çalışan ve öğretmenlik lisansı iptal edilen kişinin yargılanmasına da başlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

"FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla tutuklu bulunan eski öğretim üyesi İsmail Ertürk hakim karşısına çıktı.

Sanığın "terör örgütüne yardımda bulunduğunun anlaşılması" nedeniyle 2 yıl 1 ay hapsine karar veren mahkeme, sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

Kocaeli'de, meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısının yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya

Konya'da, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ile evli Suat Adıyaman'ın da bulunduğu 10 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde öğretmen, akademisyen, polis ve sağlık çalışanlarından oluşan 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan ikisi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Rize

Rize'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, sanıkları arasında eski Büyükköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu ve Yunuz Kotiloğlu'nun da bulunduğu davanın ilk duruşması yapıldı.

Samsun

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanan Terme Adliyesinde görevli zabıt katibi H.A'nın yargılanmasına başlandı.

Samsun'da haklarında dava açılan, önceden Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli 8'i tutuklu 40 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan E.B. ile T.K.Y'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliyesine karar verdi.

Sivas

Sivas'ta haklarında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan, aralarında adliye ve cezaevi personelinin de bulunduğu 12'si tutuklu 26 kişinin yargılanmasına başlandı.

Yozgat

Yozgat'ta "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanan 10 sanık hakim karşısına çıktı.

Bu hafta ayrıca daha önce Antalya, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kırşehir, Malatya, Niğde ve Sivas'ta başlayan davaların görülmesine devam edildi. AA