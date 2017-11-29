Bu gece Mevlit Kandili

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Allah'ın, insanın dünya ve ahiret saadeti için peygamberler gönderdiğini bildirdi.

Mevlit Kandili'nin, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevi silsilenin son peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu kaydeden Erbaş, Allah resulünün gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve inkılabının yaşandığına işaret etti.

Erbaş, "Nitekim cehaletin, zulmün hakim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum ve dünya, ilmin, adaletin ve merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüş, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bugün yine savaş, işgal, kavga, bunalım, ümitsizlik, güvensizlik girdabında hukuku, huzuru ve yolunu arayan dünyanın, Hazreti Muhammed'in getirdiği hakikat ilkelerine, ahlakına, rehberlik ve örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Zira başta İslam alemi olmak üzere dünyanın yaşadığı sorunların temelinde, Kur'an'ın bilgiyi, hikmeti ve hakikati gösteren yolundan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesinden uzaklaşmanın olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla günümüz insanının ve dünyanın özlediği değerler, huzur ve güven ancak bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde Hazreti Peygamberin insanlığa tebliğ ettiği hakikatlerle mümkün olacaktır."

"Hazreti Peygamberi doğru kaynaklardan okumalı"

Erbaş, hayatı ve üstün ahlak ilkeleriyle çağlara rehberlik eden Hazreti Peygamber ile anlam bulan hakikat ve değerleri, yine onun, vahyin evrensel mesajlarını insanlığa öğretirken takip ettiği ilim, hikmet, güzel öğüt merkezli metot ve ilkelerle bugüne taşımanın müminlerin en büyük vazifesi olduğunu bildirdi.

Bu bağlamda öncelikle Hazreti Muhammed'i, hayatı, gayesi, mücadelesi gibi birçok yönüyle doğru kaynaklardan iyi okuma yaparak en güzel şekilde tanımak ve anlamak gerektiğine dikkati çeken Erbaş, onun tebliğ ettiği vahyi, miras bıraktığı ilim, hikmet, ahlak ve Kur'ani hükümleri yaşanır kılarak en uygun yöntemle topluma ve yeryüzüne taşımanın Peygamberi sevmenin gereği ve göstergesi olduğunu belirtti.

Mevlid-i Nebi'nin kardeşliğin güçlenmesine ve insanlığın huzuruna vesile olmasını dileyen Erbaş, mesajında "Rabb'imizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum." ifadesine yer verdi.

AA