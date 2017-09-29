Bu ev sadece doktor adaylarına kiralık

Edirne'de bir ev sahibi, evini tıp fakültesi öğrencilerine kiralamak amacıyla gazeteye ilan verdi.

Avukat Mustafa Mümin Bulun, Abdurrahman Mahallesi'ndeki 110 metrekare, kaloriferli evini kiraya vermek için yerel gazeteye ilan verdi. İlanda ev sahibi Bulun, evini doktor adaylarına kiralamak istediğini belirtti.

İlanda, "Birbiriyle anlaşan, uyumlu, arkadaş olan 4 tıp fakültesi öğrencisine hiç kullanılmamış eşyalı, kaloriferli, klimalı, çalışma masası ve kütüphanesi olan ultra lüks kiralık daire." denildi.

Bulun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini, 12 yıl oturan tıp öğrencilerinin düzenliliğinden dolayı yeniden doktor adaylarına kiralamak istediğini söyledi.

Tıp fakültesi öğrencileri dışında okuyan öğrencilere kiraya verdiğinde evinin özenli kullanılmadığını anlatan Bulun, "Edirne'deki başka bir evimi de emlakçı başka bölümlerde okuyan öğrencilere kiraya verdi. 2 yıl içerisinde bu evi çöp haline getirdiller. Yüksek öğrenim yapan insanlar bu evde nasıl yaşadılar ona da şaştım. O eve girmeye kalktığımda, burnumu tutarak girdim. Bakın 12 sene bir evde oturuyorlar zarar ziyan olmuyor. Öbür adamlar 2 sene oturuyor, evi yaşanamaz hale getiriyor. Bu öğrencilere de dava açtım." diye konuştu.

Çok fazla ders çalışan tıp öğrencileri için kullanışlı bir ev oluşturduğunu ifade eden Bulun, şunları anlattı:

"Her odada gardrop, çalışma masası, televizyon, kesintisiz internet, elektrikler kesilse bile hemen devreye giren ışıldaklarımız, buzdolabı, çamaşır makinası var. Öğrenciye artık bir tek çalışmak kalıyor. Doğalgazla da ısınıyor, yazın da bunalırlarsa klimalarını açacaklar. Yani öğrenci dersine burada rahat rahat motive olabiliyor. Burada çok önemli husus güvenlik kameralarıdır. Apartmanın giriş kapısında, balkonda, koridorda 24 saat izlenme yapılıyor. Burada kız çocuklarının kalması halinde bu kameranın kaydının izleme numarasını alan ebeveynler de çocuklarını izleyebilecek."

Avukatın asistanı ve evin kiralama işleriyle uğraşan Buket Erkut da ilanın dikkati çekmeye başladığını belirterek, "Birbiriyle anlaşan 4 tıp fakültesi öğrencisi arıyoruz. Farklı bölüm okuyanlarda uyumsuzluk olabiliyor, bu nedenle tıp fakültesini tercih ediyoruz. Evi 4 tıp fakültesi öğrencisinin kiralaması halinde kişi başı 750 lira kira alacağız." dedi.