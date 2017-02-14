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Meteoroloji'den 'buzlanma, don ve fırtına' uyarısı

Batı Akdeniz'in sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don etkili olacak.

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Meteorolojiden buzlanma, don ve fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği, denizlerde de kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava açık ve az bulutlu, iç kesimler sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçeleri ile Antalya'nın Akseki ilçesi hafif kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Sahil kesimlerde hafif, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülmesi tahmin ediliyor.

Kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek rüzgarın, denizlerde ise fırtınamsı olması bekleniyor.

Rüzgar hızının Bodrum-Marmaris arasında ve Antalya Körfezi'nde 6 ila 7 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Etiketler: Kar yağışı, Fırtına, don, buzlanma, Batı Akdeniz
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