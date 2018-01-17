BTK'dan 'Wikipedia' açıklaması

Erişim yasağına konu makalelerin değiştirildiğini açıklayan internet ansiklopedisi Wikipedia, yasa dışı içerikleri yayınlanmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia yetkililerinin "Makaleler değiştirilmesine rağmen Türkiye'de erişim yasağının devam ettiği" yönünde basında yer alan açıklamalarını yalanladı.

BTK, kontrollerde Wikipedia'nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiğini internet sitesinden duyurdu:

"Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan içeriklere, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre 'erişim engellemesi' tedbiri uygulandı ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla onaylandı."

Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmıştı.

BTK, erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileriyle çeşitli toplantılarda, "Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık şekilde aykırılık teşkil eden içeriklerin defalarca bildirildiğine" dikkat çekmişti.

Buna göre, Wikipedia'ya bildirilen yasa dışı içeriklerin iddia edilenin aksine günlük kontrol edildiği ve yetkili mercilerle paylaşıldığı ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasa dışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam edildiği görülmüştü.

Sürecin izleyen BTK, erişim engelleme kararının kaldırılmasıyla ilgili takdirin bağımsız adli mercilerde olduğuna işaret etti.

"Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği" ise değerlendiriliyor.

Wikipedia, makalelerin değiştiğini söylemişti

Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın Başkanı Katherine Maher basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de resmi makamları rahatsız eden ve 8 aydır süren erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söylemişti.

Maher, Türkiye’deki otoritelerin bu makalelerin son halini incelememiş olma ihtimalini dile getirerek "erişim yasağının hala neden devam ettiğini anlamıyoruz" demişti.

Katherine Maher, 29 Nisan 2017'de Türkiye tarafından Wikipedia'ya getirilen erişim yasağının bir an önce kalkmasını umduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA