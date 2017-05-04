  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » BTK'dan internette bağlantı sorunu hakkında açıklama

BTK'dan internette bağlantı sorunu hakkında açıklama

BTK Başkanı Sayan, bir mobil operatörün şebekesindeki sistemsel sorun nedeniyle yaşanan kesintiler için trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

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BTKdan internette bağlantı sorunu hakkında açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, bir mobil operatörün şebekesindeki sistemsel sorun nedeniyle bazı bölgelerde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşandığını, trafiğin normal seyrine dönmesi için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından, internette yaşanan bağlantı sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir mobil operatörün şebekesindeki sistemsel sorun nedeniyle bazı bölgelerde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşandığını belirten Sayan, "Teknik ekipler koordine şekilde sorunu hızla çözerek, ses ve data trafiğinin normal seyrine dönmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." bilgisini verdi.

Etiketler: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ömer fatih sayan, internette bağlantı sorunu
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