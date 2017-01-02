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BTK 45 bilişim uzman yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 45 bilişim uzman yardımcısı alacak.

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BTK 45 bilişim uzman yardımcısı alacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile sosyal bilimler alanında 5, hukuk alanında 20, mühendislik alanında 20 bilişim uzman yardımcısı alınacak.
 
Kurumun internet sitesindeki (www.btk.gov.tr) başvuru formunu doldurarak, elektronik ortamda gönderen adaylar, istenilen belgelerle 16-20 Ocak'ta Kurumun Ankara'daki binasına şahsen ya da postayla başvuru yapacak.
 
11-12 Şubat'ta yapılacak yazılı sınava katılacak adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.
 
Etiketler: BTK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, uzman yardımcısı, bilişim
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