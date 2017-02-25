'Bozkurt işareti Başbakanın eline yakışmış'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter hesabından, Hocalı katliamının 25'inci yılı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 25 yıl önce şiddet ve vahşetin Azerbaycan Türklüğünün başına yağdığını, üstelik soykırım suçu işlendiğini bildiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Rusların 366. Alayı ve tepeden tırnağa silahlı Ermeni çeteler masum soydaşlarımızı vicdansızca katletti, cellatlar Hocalı'yı kana buladı. Hocalı soykırımında 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz şehit edildi. 487 soydaşımız ağır yaralandı, bin 275'i de rehin alındı. Hepimiz Hocalı'nın yasını tutuyoruz. Hepimizin kalbi Hocalı'da atıyor ve işgalin bitmesi için Türklüğün vicdanı sabrediyor, gün sayıyor. Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, milletçe bu acının alacaklısı olduğumuzu, 1992'deki caniliğin unutulmayacağını ifade ediyorum."

"Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış"

"Bir defa, Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır. Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı?" ifadesini kullanan Bahçeli, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin ferdine bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. Bozguncular diyor ki, geçmişte bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki; samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti. 'Havada uçan karakuş sürüleri, ey bozkurt senden geçemez.' diyen Yusuf Has Hacip’in bu sözü Türk devletini yönetenlerin pusulası olmalıdır. FETÖ'cülerin yeni sığınağı olduğuna dair şüphe ve soru işaretleri gün geçtikçe yoğunlaşan Aydınlık ve havarileri boşuna el avuç ovuşturmasın. FETÖ'nün paralı piyonları ve kripto elemanlarıyla Türk düşmanlarının kalemşor ve siyasi tetikçileri harman yeri dişlemesin, pusuda beklemesin. Sayın Yıldırım, siyasi zerafet ve hoşgörü kapsamında bozkurt yapıyorsa, bunu saygı, takdir ve tebrikle karşılamak asıl ve esastır. Büyük alim Yusuf Has Hacip'ten esinlenip diyorum ki; 'Evet' diyerek 'Kaçana yetişip uçanı tutacağız. Kırığı sarıp bozuğu düzelteceğiz'. 'Evet' diyerek yeni bir bozkurt destanı yazacağız. 'Mürüvvete endaze olmaz' inancıyla adam gibi, bozkurt ruhuyla evet mührünü basacağız. Bozkurt yapmak ilk bakışta hiç kimseyi MHP'li, ülkücü yapmaz; ama en azından dürüst ve içtense milli ve yerli olduğunu kanıtlar."