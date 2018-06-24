Bozköy'de oy verme işlemi 32 dakika sürdü

Manisa Demirci ile Köprübaşı ilçeleri arasında, Demirci ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan 48 nüfuslu Bozköy'de 29 seçmen oy kullandı.

Oy kullanıp tarlaya gittiler

Sandık başına giden 29 seçmen saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 32 dakika sürdü.

Çiftçilikle uğraşan köy sakinleri oy verip tarlanın yolunu tuttu.

29 kişi sandığa gitti

Köyün en yaşlı seçmeni, mahallenin eski muhtarı 86 yaşındaki İhsan Baş, en genç seçmeni ise 18 yaşındaki yeğeni Ömer Dönmez oldu.

Bozköy'de 35 seçmen var. 6 kişi hastalık nedeniyle şehir dışında olduğ için 29 vatandaş oy kullandı.

Kaynak: AA