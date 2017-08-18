Bozkırın ortasında "sahil kenti"

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahil kentini andıran Birecik Baraj Gölü başta turizm olmak üzere her alanda hızlı bir değişim yaşıyor.
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