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Bozkırın laleleri yurt dışında cadde ve sokakları süslüyor

50 dekarlık tarlada 50 farklı türde üretilen laleler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.