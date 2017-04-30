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Buradasınız : » » Bozkırın laleleri yurt dışında cadde ve sokakları süslüyor

Bozkırın laleleri yurt dışında cadde ve sokakları süslüyor

50 dekarlık tarlada 50 farklı türde üretilen laleler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

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Bozkırın laleleri yurt dışında cadde ve sokakları süslüyor
Etiketler: Bozkırın laleleri, lale ihracatı
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