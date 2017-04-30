Bozkırın laleleri yurt dışında cadde ve sokakları süslüyor

50 dekarlık tarlada 50 farklı türde üretilen laleler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.
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