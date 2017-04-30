Türkiye » Bozkırın laleleri cadde ve sokakları süslüyor Buradasınız : Ana Sayfa

Bozkırın laleleri cadde ve sokakları süslüyor

50 dekarlık tarlada 50 farklı türde üretilen laleler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.