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Bozdağ: Filistin davasında yeni bir safhaya geçilmiştir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İİT'nin Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan etmesiyle ilgili, "Filistin davasında yeni bir safhaya geçilmiştir." yorumunu yaptı.

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü Zirve'nin bildirisinde, Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

"Artık Doğu Kudüs, Filistin devletinin başkentidir ve bu zirveye katılıp bildiriye imza atan ülkelerin tamamı Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kabul ve ilan etmişlerdir." diyen Bozdağ, "Bu, Filistin meselesinde, Filistin davasında, İsrail-Filistin arasındaki anlaşmazlıklarda tarihi bir dönüm noktasıdır, tarihi bir karardır." ifadelerini kullandı. 

Bozdağ, "Dün İstanbul'da tarihi bir zirve yapılmıştır. Filistin davasında bir dönüm noktası yaşanmıştır, yeni bir safhaya geçilmiştir. Bugüne kadar olandan başka farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Artık başkenti tanınan bir Filistin devleti vardır, bu devletin ve başkentinin tanınması çağrısı net şekilde ortaya konmuştur." 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: son dakika, İslam İşbirliği Teşkilatı, bekir bozdağ
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