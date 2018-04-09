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Buradasınız : » » Boynundaki fular go-kart aracının tekerine dolandı

Boynundaki fular go-kart aracının tekerine dolandı

İstanbul Sarıyer’de bir lise öğrencisinin fuları, bindiği go-kart aracının tekerine dolandı. Genç kız ağır yaralı.

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Boynundaki fular go-kart aracının tekerine dolandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Havvanur Y. arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye’deki go-kart alanına gitti. Go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı.

Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken, işletme çalışanları genç kızın kasksız ve şalıyla go-kart aracını sürmesine müsaade etti.

Bir süre aracı kullanan lise öğrencisi, boynundaki fuların aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda uyutuluyor

Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2013'te, Sakarya’da bir üniversite öğrencisi, benzer bir kazada başı koparak can vermişti.

O olayda da, genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, kazanın, atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıyer, kaza, İstanbul, Go-kart
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