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Boydak kardeşlere FETÖ'den ceza yağdı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında yargılanan eski Boydak Holding yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı, mal varlıklarına da el konuldu.

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Boydak kardeşlere FETÖden ceza yağdı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişinin yargılandığı davada 617 gün sonra karar açıklandı. 

Memduh Boydak'a 18 yıl hapis

Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak’a 18 yıl, Şükrü Boydak’a 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Mal varlıklarına el konuldu

Şirketin eski çalışanlarından Halit Bayhan ise beraat etti. Boydak Holding’in yöneticilerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi.

Holdinge FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayyum ataması yapılmıştı. 

Holding ve şirketler TMSF'de

Holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti.  Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı. Bu karar ile Boydakların mal varlığına el konulmuş oldu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Memduh Boydak, fetö, boydak holding
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