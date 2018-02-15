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Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

3 ilde Kayseri merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda Boydak ailesine mensup 6 şüpheli yakalandı.

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Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesinin 9 mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B. ve Y.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan Ş.B, B.B. ve C.F.B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kayseri, fetö/pdy soruşturması, fetö, boydak
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