  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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Boya fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Boya fabrikasında korkutan yangın

Ergene ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar mevkisinde faaliyet gösteren bir boya fabrikasının idari bölümünden dumanların yükseldiğini gören görevliler, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dolayısıyla fabrikanın idari bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma sürüyor.

Etiketler: Tekirdağ, Ergene, fabrika yangın
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