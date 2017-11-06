'Botoks' SGK'nın ödeme listesine eklendi

Bursa'da yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hatemoğlu'nun avukat olan kızı Gülçin Buluk, babasının 2004 yılında aksiler hiperhidroz (aşırı terleme) hastalığı için etkili olan botoks tedavisine başladığını, yılda 1 kere uygulanması gereken bu tedavi için 2004 ve 2005'te Emekli Sandığından ödeme yapıldığını anlattı.

Buluk, babasının 2008 yılında yaptığı başvuruda ise Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirtilen heyet raporunun alınmış olmasına rağmen, kurumca ödeme yapılmadığını söyledi. 2008 yılının Mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak, tedavi masraflarının karşılanmasını talep ettiklerini, ancak kurumun taleplerini reddettiğini kaydetti.

Bunun üzerine "aşırı terleme hastalığına ilişkin tedavi masrafının ödenmesi yolunda yaptıkları başvurunun reddine dair işlem ile bu işlemin dayanağı olan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nin, botoks maddesinin eksik düzenlendiği gerekçesiyle maddenin iptali" için Danıştaya başvurduklarını ifade eden Buluk, Danıştay 11. Dairesinin, 2010 yılında Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinin iptaline karar verdiğini, SGK'nın Danıştayın kararı sonrasında temyiz yoluna başvurduğunu dile getirdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 11. Dairenin kararını onadığını, kurulun karar düzeltme yoluna başvuran SGK'nın talebini geçen haziran ayında oy birliği ile reddettiğini aktaran Buluk, kesinleşen kararla birlikte aksiler hiperhidroz hastalığının tedavisinde etkili olan botoksun, SGK'nın ödeme listesine alınacağını söyledi.

"Estetik kaygı değil, tedavi"

Danıştayın verdiği kararın bu hastalıktan muzdarip olan herkesi kapsadığına dikkati çeken Buluk, babasının tedavi masraflarının bu karar sonrasında karşılanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA