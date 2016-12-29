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BOTAŞ'tan elektrik kesintisi açıklaması

Marmara Bölgesi'nin bir kısmında yaşanan elektrik kesintilerinin doğalgaz sistemindeki herhangi bir aksaklıktan kaynaklanmadığı belirtildi.

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BOTAŞtan elektrik kesintisi açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) yetkililerinin yaptığı açıklamada, yaşanan elektrik kesintisinin doğalgaz sisteminde bir aksaklık yaşandığı anlamına gelmediğini belirterek, "Yaşanan elektrik kesintileri doğalgazda da sorun var mı sorusunu gündeme getirmiştir. Doğalgaz sisteminde hiçbir sorun yoktur. Hatta BOTAŞ tarafından elektrik sistemini rahatlatacak her şeyin yapılabileceği yönünde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bilgilendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşandığı ve kesinti meydana geldiği ifade edildi. Bakanlık daha sonra hava şartları nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderildiğini ve saat 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiğini açıkladı. AA

Etiketler: Marmara Bölgesi, Botaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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