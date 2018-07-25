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Bosnalı Arslan bebek yaşam mücadelesini kaybetti

Beynindeki tümörün tedavisi için yaklaşık 7 ay önce Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirilen Arslan bebek, hayatını kaybetti.

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Bosnalı Arslan bebek yaşam mücadelesini kaybetti

Beynindeki tümörün tedavisi için yaklaşık 7 ay önce ambulans helikopterle Türkiye'ye getirilen ve İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altında bulunan 1 yaşındaki Arslan Kulacic, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Arslan Kulacic'in cenazesi, defnedilmek üzere ülkesine gönderilecek.

Beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisinde gerekli paranın toplanması için ülkesi Bosna Hersek'te yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic, yaklaşık 7 ay önce Türkiye'ye getirilmişti. Arslan bebeğin ilk doğum günü de 5 Temmuz'da hastane odasında kutlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tümor, İstanbul, Bosna Hersek, Arslan Kulacic
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