Borsa İstanbul'un işgali davasında 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaliyle ilgili 1'i firari, 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Alibey Spor Salonu'ndaki duruşmada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Cumhuriyet savcısı, eski Binbaşı Ahmet Baykal, eski Astsubay Seyit Ali Şahin, eski askeri öğrenciler Serhat Kalyüncü, Ramazan Korkmaz, Orhan Baz, Muhammed Atasoy ve Emre Sözer'in, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

995'er yıl hapis istemi

Sanıklar Ahmet Baykal ve Seyit Ali Şahin'in, maktuller Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isteyen savcı, ayrıca Ahmet Baykal ve Seyit Ali Şahin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma," "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 955'er yıl hapis cezası öngördü.

Serhat Kalyüncü, Ramazan Korkmaz, Orhan Baz, Muhammed Atasoy ve Emre Sözer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, Ramazan Korkmaz'a ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanıklar eski Çavuş Hasan Yürek, erler Zafer Öztan, Muzaffer Bardakçı, Fatih Yılmaz, eski öğrenciler Muhammet Furkan Kenger, Murat Fırat ve Veysel Çınarbaş'a ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, firari sanık Murat Çelik'in yakalanmasının beklenilmesi, diğer sanıklar hakkındaki yargılamayı sürüncemede bırakacağı için henüz yakalanamamış sanık hakkındaki yargılamanın ayrı yürütülmesinde hukuki yarar bulunduğuna dikkati çekerek, dosyasının ayrılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bu duruşmada gelen ekspertiz raporuna göre, sanık Ramazan Korkmaz'ın silahından ateş edilerek mağdur İshak Bilgin'in yaralandığının anlaşıldığı, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçların niteliği ve kuvvetli suç şüphesini gösteren mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesini talep istedi.

Ara karar açıklandı

Mütalaanın ardından sanıkların ve avukatların esas hakkındaki savunma için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, sanık Ramazan Korkmaz'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşmanın sırasıyla 17-18 Mayıs'ta Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılmasına karar verildi.

Ramazan Korkmaz, duruşma salonunda bulunan emniyet mensupları tarafından tutuklanması için gözaltına alındı.

Kaynak: AA