Borsa İstanbul'un işgali davasında 2 sanığa ömür boyu hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesiyle ilgili 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 7 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 6 tutuksuz sanık ve çok sayıda müşteki ile avukat katıldı.

Sanık savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Mahkeme daha sonra ise kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin'i, "anayasayı ihlal" ve maktuller Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten adam öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise toplamda 319 yıl 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Firari sanık Murat Çelik'in dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, 5'i tutuklu 12 sanık hakkında tüm suçlardan, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Heyet, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verirken, sanıklara, "ceza verilmesine yer olmadığına dair" kararın beraat anlamına gelmediğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Utku Ercan bu sanıklara hitaben, "Eylemlere katılmamışsınız ama bu eylemlere engel olmayışınız önemli bir kriterdi. Keşke direnip bunların yaşanmasına izin vermeseydiniz. Burada verilen ceza her ne kadar bir ceza olmasa da sizin kendi kendinizi muhakeme edip değerlendirin." dedi.

Kaynak: AA