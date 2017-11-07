Borsa İstanbul'un işgali davası sanıkları hakim karşısında

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmaya, 14 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada ayrıca çok sayıda müşteki ile Başbakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Borsa İstanbul'un avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, Başbakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Borsa İstanbul'un avukatları, davaya müdahil olmak istedi.

Bu konuda görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Uğur Yaşar Güngör, suçtan zarar gördükleri için müdahillik taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 1'i firari 2 binbaşının da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında hazırlanan 270 sayfalık iddianamede, olaylar sırasında şehit edilen polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır "maktul", yaralanan 46 kişi "mağdur", 7 vatandaş ile Borsa İstanbul da "müşteki" olarak yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimi akşamı saat 23.50 sıralarında Sarıyer İstinye'deki İstanbul Borsası'na iki askeri araçla gelen sanıklarca gerçekleştirilen işgalin anlatıldığı iddianamede, tutuklu sanıklar eski Binbaşı Ahmet Baykal, Astsubay Seyit Ali Şahin ve firari şüpheli eski Binbaşı Murat Çelik'in, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından üçer, bir suçu gizlemek maksadıyla 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan da ikişer kez olmak üzere beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, bu sanıkların ayrıca 3 kez "mala zarar verme" suçundan 1 yıldan 9 yıla, 2 kez "kamu malına zarar verme" suçundan 2 yıldan 8 yıla, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "bir suçu gizlemek maksadıyla 46 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 897 yıldan bin 380 yıla kadar olmak üzere toplam 907 yıl 6 ay ile bin 412 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar askeri öğrenci ve erler Emre Sözer, Fatih Yılmaz, Hasan Yürek, Muhammed Atasoy, Muhammed Furkan Kenger, Murat Fırat, Muzaffer Bardakçı, Orhan Baz, Ramazan Korkmaz, Serhat Kalyüncü, Veysel Çınarbaş ve Zafer Öztan'ın da aynı suçlardan beşer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 907 yıl 6 ay ile bin 412 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldüğü iddianamede, bu sanıklar hakkında ayrıca "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek"ten hapis cezası isteniyor.