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Bordo berelilerin paraşüt eğitimi nefes kesti

Bordo berelilerin gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşüt eğitimi göz doldurdu.

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Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, rutin eğitimleri kapsamında Eskişehir Sivrihisar'da paraşüt atlayışları yaptı.

Bordo bereliler, atlayış öncesi paraşüt ve malzemelerini hazırladı.

Son kontrollerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini taşıyan uçak havalandı.

Paraşüt atlayışları gece de sürdü

Uçağın, hedeflenen irtifayı kazanmasının ardından bordo bereliler, teker teker uçaktan ayrıldı.

Tam teçhizatlı paraşüt atlayışları sadece gündüz değil, gece de devam etti.

Bordo bereliler paraşüt eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: uçak, paraşüt eğitimleri, irtifa, bordo bereliler
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