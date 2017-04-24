Borajet tarifeli uçuşlarına ara verdi

Borajet Havayolları, yeniden yapılanma süreci çerçevesinde tarifeli uçuşlarına bugünden itibaren geçici bir süre ara verdiğini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, yurt içinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin "ilk" ve "tek" bölgesel hava yolu şirketi Borajet Havayolları'nın, SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından yapılmakta olan İstanbul Yeni Havalimanı'na çok daha güçlü ve yenilenmiş olarak hizmet verme hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılanma ve güçlenme çalışmaları neticesinde, filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebi ile oluşan teknik sorunların giderilerek uçabilir duruma getirme çalışmaları devam etmektedir. Bu sebepten dolayı Borajet Havayolları, filosunun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamasının yapılması için 24 Nisan 2017'den itibaren uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir.

Müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak, bu çalışmadan dolayı kıymetli misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için Türk Hava Yolları ile anlaşma sağlanmış olup yolcularımızın uçuşları Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, konu ile ilgili bilgilendirmenin Borajet Havayolları ve Türk Hava Yolları çağrı merkezlerinden alınabileceği bildirildi. AA