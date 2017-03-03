'Bor ilçesine yeni bir arıtma tesisi kuracağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen ay Niğde'nin Bor ilçesinde bir dere yatağında oluşan köpüğe ilişkin, "Burada yeni bir arıtma tesisi kuracağız. Önümüzdeki süreçte, planlaması, ihalesi yapılacak. Bir yıla kalmadan temelini atarız inşallah. Yaklaşık 2-3 yıl yapım süreci olacak. Bu süre içerisinde de eski tesisi daha iyi çalışacak hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bir dizi ziyaret için Niğde'ye gelen Bakan Özhaseki, Bor ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, ilçede bir dere yatağında oluşan köpükle ilgili bilgiler verdi.

Konuyu milletvekillerinin kendisine aktardığını anlatan Özhaseki, "Buraya teknik ekibi gönderdim. Niğde'nin arıtma tesislerinin ne durumda olduğunu, kokunun neden kaynaklandığını araştırdık. Arıtma tesislerinden çıkan atığın değerlerini tek tek aldık. Buradaki sıkıntı şu. Arıtma tesisimiz yeterli bir arıtma tesisi değil. Hepsini arıtmıyor. Eski teknoloji olduğu için ileri biyolojik arıtma dediğimiz evsafta değil. Azot ve karbon gideriminde eksikleri var ve bir kısmı da dışarıya olduğu gibi veriliyor. Bütün bunların neticesinde de size doğru gelen kirli bir su ve kötü bir koku var. Bu su bahçedeki ürünleri de olumsuz etkiliyor." şeklinde konuştu.

Yıllar önce Kayseri'ye kurduğu arıtma tesisinin halen çalıştığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bizim kurduğumuz tesise ODTÜ'den öğrenciler gelip orada ders alıyorlar. Burası da zamanında düzgün yapılsaydı şimdi bu sorunlarla karşılaşmazdık. Hesaplar iyi yapılamamış. Eskiye doğru bir eleştiri de doğru değil. Eskiyle hesaplaşma adamı yorar zaten. Bu kimseye de fayda getirmez. Burada yeni bir arıtma tesisi kuracağız. Önümüzdeki süreçte, planlaması, ihalesi yapılacak. Bir yıla kalmadan temelini atarız inşallah. Yaklaşık 2-3 yıl yapım süreci olacak. Bu süre içerisinde de eski tesisi daha iyi çalışacak hale getirmeye çalışacağız."

Bakan Özhaseki, daha sonra esnafla sohbet etti ve ikram edilen çayı içti.