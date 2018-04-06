Boncuk işleyerek kazancını Mehmetçiğe gönderdi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğe yurt genelinden destekler devam ediyor. 73 yaşındaki Zerkalem Karataş da, Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda yaptığı takıları satarak Mehmetçiğe destek oluyor.

18 sene Almanya’da çalıştıktan sonra emekli olarak Türkiye’ye dönen Zerkalem teyze, Çınarçık depreminde yaşadığı maddi sarsıntıyla boncuk işlemeye başladı. Boncuk yaparak bugüne kadar 3 öğrenci okutan Zerkalem Teyze, Türk askerine de günlük kazancını bir kuruş almadan gönderiyor.

"Nerede bir gelir elde etsem Mehmetçik Vakfı’na gönderirim"

Sattığı boncuklardan elde ettiği tüm geliri Mehmetçiklere gönderen Zerkalem Karataş, "Burada çok güzel satışlar yapıyoruz ben de düşündüm ki gelirimi Mehmetçik Vakfı’na göndereyim. İlk geldiğim hafta 100 lira gönderdim üçüncü hafta 70 lira dün de 50 lira gönderdim. Elimden ancak bu gelebiliyor, bunu yapabiliyorum bu kadar gönderebiliyorum. Yardım imkanı olduğu zaman nerede bir gelir elde etsem Mehmetçik Vakfı’na gönderirim. Biz yine kazanırız Allah bize vermiş" dedi.

"İsterdim ki onların botlarını yıkayayım"

Zerkalem Teyze, Mehmetçiklere dualar ettiğini ifade ederek, "Evlatlarımız Mehmetçiklerimiz için hep ağlıyorum, onlar bizim yavrularımız. Allah analarına yardım etsin, Allah analardan razı olsun böyle evlatlar yetiştirdikleri için. İsterdim ki onların botlarını ayakkabılarını yıkayayım. Ayakkabılarını çıkartıyolar, kaç gün pişmiş çok üzülüyorum onlara. Beş vakit namazda hep dua ediyorum onlar için. Allah’ım onlar sana emanet, sen emanetine koru diyorum. Allah emanetini korur mutlaka’’ dedi.

"Cumhurbaşkanımız lütfen bir kere gelip, bizi görsün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı satış yaptığı dükkanına davet eden Zerkalem teyze, ‘‘Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun lütfen bir kere buraya gelsin. Ben sitesine giriyorum bazen yazıyorum, lütfen bize de gel diye. İnşallah bize de gelir bir kere, bekleriz eşi hanımefendi Emine hanımı da bekliyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen Hünerli Eller Çarşısı’nda 24 ahşap dükkan bulunuyor. Kadınlar, ahşap boyama, takı tasarım, ebru, keçe işi, resim, cam süsleme gibi birçok kategoride emek verdikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek sağlıyor.

Kaynak: İHA