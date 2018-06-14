Bombalı eylem hazırlığındaki 8 kişi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 11 zanlıyı tespit etti ve operasyon yaptı.

Zanlıların geçmişte çatışma bölgelerine giderek canlı bomba eğitimi aldığı ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

14 adrese eş zamanlı baskın

Ekipler Sultanbeyli, Beylikdüzü, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe, Eyüpsultan, Bahçelievler, Esenler ve Arnavutköy'de 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Şüphelilerden 8'i gözaltına aldı. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA