  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.131
  • BIST 108614.87
    ALTIN 144.848
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bombalı aracı temin eden teröristler etkisiz hale getirildi

Bombalı aracı temin eden teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da, güvenlik güçlerince imha edilen bombalı aracı temin ederek, patlayıcı yüklediği belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bombalı aracı temin eden teröristler etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik güçlerince imha edilen bombalı aracı temin ederek patlayıcı yükleyen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi kırsalında tespit edilen silahlı 3 teröristin, Hava Kuvvetleri unsurlarının desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 21 Ağustos 2017 tarihinde il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan ve imha edilen bombalı aracı temin eden ve araca bomba yükleyen teröristler olduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için, operasyonlarımız devam etmektedir."

Terör saldırısında kullanılmak üzere Van'a gönderilen bomba yüklü araç ile içindeki iki terörist, İl Jandarma Komutanlığınca dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.  

Etiketler: Van, Gürpınar, terörist, bombalı araç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER