Bomba imha ekipleri canları pahasına görev başında

Devlet büyüklerini koruma ve güzergahlarının kontrolleri ile terör operasyonlarında da görev üstlenen bomba imha ekiplerinin gündüz mesaisi, bomba imha robotu ve X-ray cihazının kontrolleriyle başlıyor.

Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen tüm ihbarları değerlendiren Bomba İmha ve İncelme Şube Müdürlüğüne bağlı uzmanlar, olay yerine gittiklerinde öncelikle çevrede alınan güvenlik önlemlerini kontrol ediyor.

Şüpheli paketlere müdahale sırasında tedbirsiz davranılmasının facia ile sonuçlanabileceğini belirten uzmanlar, bunun için "İlk hatan, son hatan olur" prensibini akıllarından çıkarmıyor.

Teknolojiyi en üst seviyede kullanan bomba imha uzmanlarının, olağanüstü durumlar hariç patlayıcılara elle müdahale etmesi ise kesinlikle yasak.

Uzmanlar şüpheli pakete müdahale ettikten sonra bombanın ana ve yardımcı unsurlarını inceleme işlemlerini de yapıyor.

Bir diğer görevleri ise patlamalar sonrası olay yeri incelemelerine katılarak, bombanın cinsinin tespiti ve olayın faillerinin yakalanması için teknik çalışmaların yürütülmesi.

Bomba imha uzmanlarının en büyük sıkıntısı ise olay yerinin etrafında toplanan meraklı vatandaşlar.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı uzmanlar yılda yaklaşık 300 şüpheli pakete müdahale ediyor.

Başkentte yaşanan bombalı terör saldırılarının aydınlatılmasında uzmanlar önemli katkılar sağlıyor.

Terör örgütlerinin halk üzerinde baskı ve korku oluşturmak, devlet güçlerini zarara uğratmak adına kullandığı bombalara, hayatlarını tehlikeye atarak müdahale eden bomba imha uzmanları, "ilk hatan, son hatan olur" sloganıyla hareket ediyor.

Kaynak: AA