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Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını

Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Bolunun Göynük ilçesinde orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde sarı çam ormanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktığını söyledi.

Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye destek gönderildiğini belirten Kazan, "Çıkan yangına, Göynük ve Taraklı belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve iş makineleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylüler ve ilçe halkı kendi imkanları ile müdahale ediyor." diye konuştu.

Kazan, rüzgarında etkisi ile yangının kısa süre içerisinde büyüdüğüne dikkat çekerek, "Yanan bölgede sarı çam ormanı bulunuyor. Sarıçam ormanını söndürmek çok zor. Yangına Bursa bölgesinden gelen yangın söndürme halikopteri ile de havadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için bölgede çalışmalar sürüyor." dedi.

Yangının 10 hektarlık alanı etkilediği belirtildi.

Etiketler: Bolu, orman yangını
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