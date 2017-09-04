Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangının geniş bir alanda olduğunu belirterek, "Yangınının söndürülmesi için orman işletme müdürlüğü ekiplerine belediye olarak 5 arazöz, 1 tanker ve 1 dozerle destek olduk. İlçe ve yakın köylerde bulunan vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla yangının söndürülmesi için bölgede çalışma yaptı. Komşu belediyelerden ekipler geldi." şeklinde konuştu.

Kazan, söndürme çalışmalarının gece de devam ettiğini hatırlatarak, "Yangına, yangın söndürme helikopterleriyle birlikte biz de ekiplerimizle karadan müdahale ettik. Zor olsa da şu an yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yanan sarıçam ormanının çok büyük olduğunu ifade eden Kazan, ne kadarlık alanın yandığının yetkililerin yapacağı çalışmayla belirleneceğini kaydetti.