Bolu'daki FETÖ davasında tanık ifadeleri dinlendi

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar komiser İdris Ulaş ile tutuksuz sanıklar emniyet müdürü A.Ö, polis memuru S.D. ve açığa alınan öğretmen H.D. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık eski emniyet amiri İrfan Kaplan ise tutuklu bulunduğu Osmaniye'deki ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi ile davam etti.

'Darbe oldu. Bilginiz yok mu?'

Tanık O.Ö, halen Bolu'da polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, İrfan Kaplan ve İdris Ulaş hakkında ifade verdi.

Darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz akşamı ekip arkadaşları ile uygulama görevi yaptıklarını anlatan O.Ö, "Biz uygulama yaparken, İdris Ulaş ve İrfan Kaplan uygulama noktasına gelerek sıkıntı olup olmadığını sordu. Biz, sistemde sorun olduğunu söyleyince uygulamayı erken bitirme emri verdiler. Daha sonra uygulamayı bitirip ilçe emniyete geçtik. Emniyete geçtiğimizde, bize silah ve teçhizat kontrol edilmesi ve telsizlerin şarj edilmesi talimatı verdiler. Denetleme olacağını düşündük. Bunu komisere sorduk. Bunun üzerine Ulaş, 'Darbe oldu. Bilginiz yok mu? Kimseyle paylaşmayın. Sosyal medyada da yazmayın.' dedi. Bunun üzerine televizyonu açarak darbe girişiminden haberdar olduk." diye konuştu.

Tanık O.Ö, bu esnada İl Emniyet Müdürlüğü'nden arandıklarını ve tüm personelin toplanması emrinin verildiğini anlatarak, "Telefonu ben açtım. Konuşmadan sonra bu talimatı İrfan Kaplan'a söylediğimde arayan numaranın sahte olabileceğini söyledi. Ben numaranın emniyetin resmi numarası olduğunu söyledim. Bu esnada, İdris Ulaş Cumhurbaşkanı'nın Almanya'dan sığınma talep ettiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Rahat tavırları vardı"

İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen emri yeniden doğrulatmak istediğini belirten O.Ö, "Bunu doğrulamak için İrfan Kaplan'a, 'İsterseniz nöbetçi müdürü arayın, ne yapmamız gerektiğini daha net öğreniriz.' dedim. Bunun üzerine İrfan Kaplan, 'Ben ne arayacağım o beni arasın.' cevabını verdi. Bu esnada İdris Ulaş, personel büro görevlisi Mehtap'ı sorarak 'Sisteme baksın sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir yazı var mı?' dedi." bilgisini verdi.

O.Ö, olay gecesi sanıklar Kaplan ve Ulaş'ın, darbe teşebbüsünden dolayı memnuniyet duyup duymadıklarını anlamadıklarını söyleyerek, "Bir sözlerini duymadım. Ancak rahat tavırları vardı. Yine propaganda teşkil eden bir sözlerini de duymadım. Ancak her ikisi de oldukça rahattı. Bununla birlikte silahların kontrol edilmesi talimatını verdiler. Yine yan tarafta bulunan jandarmayı kastederek, 'Daha düne kadar birlikte görev yapıyorduk. Gelirlerse teslim olmayız. Ancak çatışmayız da.' şeklinde beyanları oldu." dedi.

Duruşmada 2 tanığın dinlenilmesinin ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

İdris Ulaş ve İrfan Kaplan'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski emniyet müdürü A.Ö'nün dosyasının, diğer sanıklarla irtibatının olmadığı anlaşıldığından ayrılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenilmesi için 27 Mart'a ertelendi.

Kaynak: AA