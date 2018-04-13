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Bolu'da trafik kazası: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası kontrollü sağlanan ulaşım bir süre sonra normale döndü.

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Boluda trafik kazası: 7 yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Muhammed Gökalp yönetimindeki 34 HF 7299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kuruçay Köprüsü mevkinde bariyerlere çarptıktan sonra aynı yönde seyreden Musa Karapınar'ın kullandığı 34 KP 3499 plakalı tır ile Musa Atmaca'nın idaresindeki 34 FL 8659 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Muhammed Gökalp ile birlikte aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulselam, Nurşan, Gülçin, Gülistan, Mayide ve Eda Gökalp yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA 

Etiketler: Bolu, kaza
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