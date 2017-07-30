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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Boluda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Fatih Şahin idaresindeki 34 PE 9045 plakalı otomobil, Yeniçağa rampası mevkisinde, Vejdin Talan yönetimindeki 34 AKN 47 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki yolcular Özlem Keskin Şahin ile Defne Ece Şahin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Araç içinde sıkışan sürücü Fatih Şahin ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Şahin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: trafik Kazası, Bolu
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