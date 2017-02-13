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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Boluda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'ndan şehir merkezine giden Ercan Gençer idaresindeki 61 AV 439 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolun ortasındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücü ve yanında bulunan Zekai Taşdelen (19) otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralılardan Zekai Taşdelen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA

Etiketler: Çıkınlar Mahallesi, Bolu'da trafik kazası
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