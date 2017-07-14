  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Bolu'da sıvı yağ yüklü tır devrildi: 5 yaralı

Anadolu otoyolunun Gerede mevkisinde bir tırın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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Boluda sıvı yağ yüklü tır devrildi: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan Ankara yönüne giden ve Ömer Bozkurt'un kullandığı 63 K 7376 plakalı sıvı yağ yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede Gişeleri mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücüyle ile tırda bulunan Selma, Zeynep İrem, Zehra ve Mahmut Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırdaki sıvı yağların saçılması sonucu otoyoldaki ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Ulaşım yolun temizlenmesi ve tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler: Bolu, yağ, tır, kaza
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