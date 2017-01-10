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Bolu'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da kuvvetli lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. İl genelinin büyük bölümüne elektrik verilemiyor.

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Boluda şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da etkili olan şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, kentin farklı noktalarında bulunan ağaçlar da devrildi.

Alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Doğancı Mahallesi mevkisinde bulunan bir yurt inşaatının çatısında bulunan malzemeler uçtu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sac parçaları Bolu-Mudurnu karayoluna savruldu. Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri, Bolu - Mudurnu karayolundaki ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı. Öte yandan, kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi.

Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrildi. Akpınar, Aktaş ve Semerkant mahallelerine elektrik verilemedi.

Öte yandan, ana elektrik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle oluşan arızala nedeniyle Tepecik, Sümer, Tabaklar ve Büyük Cami Mahalleleri ile Kalıcı Konutlar bölgelerine de elektrik hizmeti sağlanamıyor.

Etiketler: Bolu, lodos, Şiddetli rüzgar
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