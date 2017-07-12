  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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Boluda orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden köy sakinleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Göynük İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdi.

Yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Yetkililer, örtü yangını olarak başlayan alevlerin tepe yangınına dönüştüğü ve 5 hektar alanda etkili olduğunu belirtti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, öğleden sonra bölgede yangın ihbarını alınca tüm ekipleri Göynük Kayabaşı Köyü'ne yönlendirdiklerini belirtti.

Şu anda 10 arazöz, 4 iş makinesi ve orman işçileri ile köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişinin yangının kontrol altına alınması için çalıştığını aktaran Keskin, bunun yanı sıra Bursa'dan da yangın söndürme helikopteri talep ettiklerini açıkladı.

Etiketler: Bolu, orman yangını, yangın
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