Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel bir işletmeye bağlı linyit maden ocağında, göçük oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçükten kurtarılarak Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi İbrahim Değirmenci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değirmenci'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Önce Mengen Devlet Hastanesi'ne götürülen işçi Ali Işık ise, daha sonra aynı hastaneye sevk edildi. Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA