  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.094
  • BIST 86270.82
    ALTIN 147.483
Buradasınız : » » Bolu'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bolu'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda bir TIR ve iki kamyonun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Boluda kaza: 2 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Rahmi Onat idaresindeki TIR'a, Köroğlu park alanı yakınlarında Osman Uzun yönetimindeki kamyon arkadan çarptı.

Kazanın ardından kamyonun arkasına geçerek trafiği yavaşlatmak isteyen Osman Uzun'a, aynı yönde seyreden Mevlüt Kardeş yönetimindeki kamyon çarptı. Sürücü Kardeş de Uzun'a ait kamyona arkadan çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Osman Uzun ve Mevlüt Kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüt Kardeş'in kullandığı kamyonda bulunan Coşkun ve Batuhan Kardeş ise yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. 

Etiketler: Bolu, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER