Bolu'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Rahmi Onat idaresindeki TIR'a, Köroğlu park alanı yakınlarında Osman Uzun yönetimindeki kamyon arkadan çarptı.
Kazanın ardından kamyonun arkasına geçerek trafiği yavaşlatmak isteyen Osman Uzun'a, aynı yönde seyreden Mevlüt Kardeş yönetimindeki kamyon çarptı. Sürücü Kardeş de Uzun'a ait kamyona arkadan çarparak durabildi.
Kazada sürücüler Osman Uzun ve Mevlüt Kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüt Kardeş'in kullandığı kamyonda bulunan Coşkun ve Batuhan Kardeş ise yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.