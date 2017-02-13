Bolu'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Bolu'nun Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eşlerden biri yaşamını yitirdi.
Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Kamil Sadıç ve eşi Fatma Sadıç'tan haber alamayan yakınları, yedek anahtarla çiftin oturduğu daireye girdi.
Sadıç çiftinin baygın vaziyette olduğunu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 39 yaşındaki Fatma Sadıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamil Sadıç ise ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.