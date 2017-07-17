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Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

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Boluda FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Bolu, fetö/pdy operasyonları
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